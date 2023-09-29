Культура

Более 2,5 тысяч россиян из разных регионов страны побывали на гастролях «Пушкинской школы» в «Михайловском»

Первые итоги гастрольных выступлений санкт-петербургского театра «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера подвели в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».

Фото: музей-заповедник «Михайловское». Общий поклон по окончании спектакля «Горе от ума» по комедии А.С. Грибоедова

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, всего на спектаклях в период с 20 сентября по 1 октября побывало 2 565 человек. Наибольшей популярностью ожидаемо пользовались постановки по комедиям, которые входят в школьную программу по литературе — «Ревизор» по Н. В. Гоголю и «Горе от ума» по А. С. Грибоедову.

Подавляющая часть билетов — 1 791 из более чем двух с половиной тысяч — была приобретена online, что не удивительно. По итогам блиц-опроса на входе в зрительный зал, на разных спектаклях побывали туристы из Москвы и Санкт-Петербурга, Ярославля, Нижнего Новгорода, Великого Новгорода, Гатчины, даже гости из Ижевска (Республика Удмуртия) и Витебска (Республика Беларусь). В зале было много жителей региона: из Пушкинских Гор и Пскова, Острова, Опочки, Дедовичей, Палкина, Пыталова, Себежа, Бежаниц, Великих Лук, Новоржева, Новосокольников, Струг Красных. Помимо жителей больших городов, в музее встречали гостей из малых населённых пунктов страны и области: Раменского Московской области, Выбора, Дублинькова и Устинова Новоржевского района, Писковичей и Тямши Псковского района и так далее. Например, жители деревни Гарино Пушкиногорского района, пенсионеры Надежда и Владимир, посетили три спектакля подряд — «Невский проспект» по повести Н.В. Гоголя, «Маскарад» по драме М.Ю. Лермонтова и «Без вины виноватые» по мелодраме А.Н. Островского.

Нужно отметить, что на гастроли петербургской труппы в музей приезжало много семей с разновозрастными детьми, по большей части — школьниками и студентами. Самой младшей «театралкой» стала Адель Яцевич из Пыталово: её семья приехала на «Ревизора» сразу в «трёх поколениях — бабушка с дедушкой, мама с папой и малышка в возрасте года и четырёх месяцев.

Организованно приезжали «в театр» и группы студентов и школьников, педагогов, библиотекарей, профсоюзных активистов.

Напомним, что в нынешнем году традиционные выступления «Пушкинской школы» в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» проходили в десятый раз. Фактически же тесное и плодотворное сотрудничество Пушкинского заповедника и Владимира Рецептера, а чуть позднее и учеников этого выдающегося актёра и режиссёра, исследователя творчества Пушкина, началось ещё в прошлом веке. Самым ярким итогом этого сотрудничества стали Всероссийские Пушкинские театральные фестивали в «Михайловском» и в Пскове, первый из которых был организован и проведён в феврале 1994 года.