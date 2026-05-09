В «Михайловском» День Победы начали с шествия к могиле Неизвестного Солдата

Сотрудники Государственного музея-заповедника Александра Пушкина «Михайловское» сегодня, в годовщину Великой Победы, до начала своего рабочего дня в мемориальных усадьбах прошли шествием от музейного комплекса в деревне Бугрово к могиле Неизвестного Солдата на входе в Михайловские рощи, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

К маршу присоединились и гости музея. К памятнику-камню участники шествия возложили цветы и гирлянду из еловых ветвей. Здесь же состоялся небольшой митинг, прозвучали стихи о войне и победе, а потом все участники акции исполнили песню «День Победы».

«Символом живой связи времён стала галерея портретов героев-фронтовиков, которую сегодня в течение всего дня можно будет увидеть около музея “Водяная мельница в деревне Бугрово», — добавили в Пушкинском Заповеднике.

В «Михайловском» напомнили, что сегодня все желающие смогут побывать на мастер-классах, где не просто научатся сворачивать письма-треугольники, какие отправляли с фронта в годы Великой Отечественной, но и узнают их историю, услышат, почему для солдатских весточек была выбрана именно такая форма, зачем была введена цензура, как работала полевая почта. Эти музейные занятия в Центре творческих музейных программ будут проводить и в выходные, вплоть до 11 мая.

Кроме того, сегодня же всех желающих ждут в парке музея-усадьбы «Михайловское» на арт-экскурсии (поэтической программе) актёра Михаила Драгунова «Бессмертной славы мужество достойно».