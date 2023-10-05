Культура

Сохранившийся ярус деревянной мостовой сняли археологи в Печорах

Несмотря на сложные погодные условия, археологи продолжают работать на раскопках в Печорах. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская археология».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская археология»

Археологи сняли хорошо сохранившийся ярус деревянной мостовой (почти сотня бревен) и взяли образцы для определения порубочной даты и для ответа на вопрос о датировке времени сооружения этой масштабной дорожной конструкции.

Ранее сообщалось, что раскоп расположен вдоль проезжей части улицы Псковской и предваряет работы по замене инженерных сетей.

В этом году отмечается 550-летие Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и города Печоры. В связи с этим проводятся благоустройство территорий и масштабная модернизация инфраструктуры. На данные цели правительство России выделило из федерального бюджета 1,4 млрд рублей.