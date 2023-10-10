Культура

Музыкант из Москвы даст органный концерт в печорской церкви

Концерт органной музыки состоится в лютеранской церкви святого Петра в Печорах 14 октября в 16:30. Концерт исполнит Юлия Лотова из Москвы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фотография предоставлена организаторами концерта

В программе:

Иоганн Себастьян Бах (1685-1750). Фантазия до минор BWV 562

Георг Бём (1661-1733). Хоральная прелюдия Vater unser

Дитрих Букстехуде (1637-1707). Прелюдия соль минор

Сезар Франк (1822-1890). Пастораль op. 19

Камил Сен-Санс (1835-1921). «Лебедь» из сюиты Карнавал животных; Bénédiction nuptiale (Обручение) оp. 9

Жозеф Боннэ (1884-1944) «Эльфы» (ор. 7 №11)

Пауль Манц (1919-2009). Хоральная прелюдия Jesus, Lead Thou On (Иисус, веди нас)

Александр Пьер Франсуа Боэли (1785-1858). Фантазия и фуга си-бемоль мажор (ор. 18 №6).

«Обращаем ваше внимание, что церковь не отапливается. И хоть музыка, несомненно, согреет вашу душу, одеться стоит потеплее, чтобы замерзающее тело не мешало душе наслаждаться прекрасным!» - отметили организаторы.

Адрес: Печоры, улица Гагарина, 12а.