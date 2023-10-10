Музыкант из Москвы даст органный концерт в печорской церкви

Концерт органной музыки состоится в лютеранской церкви святого Петра в Печорах 14 октября в 16:30. Концерт исполнит Юлия Лотова из Москвы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.
Фотография предоставлена организаторами концерта
В программе:
- Иоганн Себастьян Бах (1685-1750). Фантазия до минор BWV 562
- Георг Бём (1661-1733). Хоральная прелюдия Vater unser
- Дитрих Букстехуде (1637-1707). Прелюдия соль минор
- Сезар Франк (1822-1890). Пастораль op. 19
- Камил Сен-Санс (1835-1921). «Лебедь» из сюиты Карнавал животных; Bénédiction nuptiale (Обручение) оp. 9
- Жозеф Боннэ (1884-1944) «Эльфы» (ор. 7 №11)
- Пауль Манц (1919-2009). Хоральная прелюдия Jesus, Lead Thou On (Иисус, веди нас)
- Александр Пьер Франсуа Боэли (1785-1858). Фантазия и фуга си-бемоль мажор (ор. 18 №6).
«Обращаем ваше внимание, что церковь не отапливается. И хоть музыка, несомненно, согреет вашу душу, одеться стоит потеплее, чтобы замерзающее тело не мешало душе наслаждаться прекрасным!» - отметили организаторы.
Адрес: Печоры, улица Гагарина, 12а.