Культура

«Ночь искусств» состоится в музейном квартале Пскова

Псковский музей-заповедник приглашает 4 ноября всех желающих принять участие во всероссийской акции «Ночь искусств». В рамках культурного события гостей ждут уникальные выставки, тематические экскурсии, сюрпризы от студентов колледжа искусств и даже art-медиация, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Все это в пространстве ночного музейного квартала будет в свете иллюминации. «Ночь искусств» будет проходить сразу на нескольких музейных объектах:

в главном здании гости смогут посетить выставку одного предмета «Чудный лик Царицы Небесной» на площадке постоянной экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова»;

в картинной галерее посетители познакомятся с творчеством И. К. Айвазовского в собрании Псковского музея-заповедника, посетят тематическую экскурсию «ХХ в.: женский образ в искусстве», а также попробуют art-медиацию;

в Поганкиных палатах участники акции увидят уникальную выставку оружия «Блеск стали», посмотрят театральную постановку «Большое Маленькое» и послушают концерт студентов-выпускников Псковского колледжа искусств им. Римского-Корсакова. Также в программе работа музейного кинотеатра.

Место встречи: Музейный квартал Псковского музея (ул. Некрасова, 7).