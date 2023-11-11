Культура

Исполнение нацпроекта «Культура» в Псковской области составляет 100%

Исполнение нацпроекта «Культура» в Псковской области составляет 100%. Об этом сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 15 ноября.

«Процент исполнения 100%. В прошлом и позапрошлом годах было столько же», - отметила она.

Ольга Тимофеева добавила, что в этом году в рамках нацпроекта можно было оснащать музеи. Региону выделили 40 млн рублей. Половину из них направили на оснащение Военно-исторического музея в Острове.

Напомним, в центре национального проекта «Культура» — расширение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей для жителей не только крупных городов, но и отдаленных населенных пунктов. Нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2019 года.