Новая актриса Виктория Николаева: В псковский театр попала по чистой случайности

Новая актриса Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина Виктория Николаева в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказала, как попала в театр, о своей учебе в Псковском государственном университете, о своей семье и о том, как относится к памяти о Великой Отечественной войне.

Виктория Николаева по сей день является студенткой пятого курса исторического факультета ПсковГУ. В театр, по ее словам, она попала случайно: «В театр я попала по чистой случайности, счастливой случайности, когда меня увидел художественный руководитель, директор Пушкинского драматического театра (Дмитрий Месхиев) на одном из концертов с группой. Я - участник любительской группы "Оттепель"».

В преддверии 81-й годовщины Победы гостья студии поделилась тем, как она и ее семья относятся ко Дню Победы: для них это не только всероссийский праздник, но и личный: «У нас в семье тоже сохраняется память. Как раз вчера с мамой перебирали наш маленький семейный архив. У нас собраны письма прадедушек, медали, удостоверения, в которых говорят о Победе в Великой Отечественной войне, о Победе в Советско-японской войне. Очень дорогого стоит хранить эти исторические источники, говорящие о нашей семье».

Актриса также ответила на профессиональный вопрос о том, какая историческая эпоха для нее является той самой, о которой можно говорить бесконечно: «Я могу бесконечно говорить о музыке. Даже в наших спектаклях выделять какую-то историческую эпоху невозможно, они все противоречивы, все довольно интересны, но если переходить к Великой Отечественной войне — это одна из наисложнейших тем. Есть большое количество источников, большое количество чувств, боли. Когда ты изучаешь данную тему, ты проникаешься данными историями, понимаешь, что это не так давно и было».