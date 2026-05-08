 
Культура

Новая актриса Виктория Николаева: В псковский театр попала по чистой случайности

0

Новая актриса Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина Виктория Николаева в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказала, как попала в театр, о своей учебе в Псковском государственном университете, о своей семье и о том, как относится к памяти о Великой Отечественной войне.

Виктория Николаева по сей день является студенткой пятого курса исторического факультета ПсковГУ. В театр, по ее словам, она попала случайно: «В театр я попала по чистой случайности, счастливой случайности, когда меня увидел художественный руководитель, директор Пушкинского драматического театра (Дмитрий Месхиев) на одном из концертов с группой. Я - участник любительской группы "Оттепель"».

В преддверии 81-й годовщины Победы гостья студии поделилась тем, как она и ее семья относятся ко Дню Победы: для них это не только всероссийский праздник, но и личный: «У нас в семье тоже сохраняется память. Как раз вчера с мамой перебирали наш маленький семейный архив. У нас собраны письма прадедушек, медали, удостоверения, в которых говорят о Победе в Великой Отечественной войне, о Победе в Советско-японской войне. Очень дорогого стоит хранить эти исторические источники, говорящие о нашей семье».

Актриса также ответила на профессиональный вопрос о том, какая историческая эпоха для нее является той самой, о которой можно говорить бесконечно: «Я могу бесконечно говорить о музыке. Даже в наших спектаклях выделять какую-то историческую эпоху невозможно, они все противоречивы, все довольно интересны, но если переходить к Великой Отечественной войне — это одна из наисложнейших тем. Есть большое количество источников, большое количество чувств, боли. Когда ты изучаешь данную тему, ты проникаешься данными историями, понимаешь, что это не так давно и было».

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026