Культура

На сборные экскурсии приглашает псковичей Псковский музей-заповедник

О мероприятиях, которые пройдут в Псковском музее-заповеднике в выходные 16 и 17 декабря, Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе учреждения.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Сборные экскурсии по Псковскому кремлю состоится 16 и 17 декабря в 12:00 и 15:00.

Экскурсия погрузит участников в историю Пскова с первых веков возникновения города, расскажет о строительстве мощной крепости и первого храма во имя Святой Троицы. В ходе мероприятия участники познакомятся с особенностями вечевого строя Пскова, узнают, почему так много храмов было возведено в Довмонтовом городе и где хранится меч знаменитого князя Довмонта.

В субботу, 16 декабря, в 14:00 состоится сборная экскурсия-прогулка «Башни Псковского Кремля».

На прогулке экскурсанты познакомятся с устройством и историей трех башен. Со смотровой площадки Власьевской башни слушатели смогут насладиться красотами города и своими глазами оценить мощь неприступных псковских стен. Кроме того, участники смогут прогуляться по боевым ходам и посетить первую каменную башню Псковского кремля – Кутний костер. Образовательная прогулка завершится в Плоской башне, стоящей в «колыбели» города Пскова – месте впадения реки Псковы в реку Великую.

А в воскресенье, 17 декабря, в 14:00 стартует сборная экскурсия «Все о Кремле».

В ходе тематической экскурсии посетители узнают историю строительства и военную историю псковской крепости, познакомятся с особенностями вечевого строя Псковской земли и услышат рассказ о застройке средневекового Кремля.

Место встречи: Информационный центр музея по адресу Кремль, 4.