Культура

Заслуженная артистка России Надежда Чепайкина отмечает день рождения

В пятницу, 5 января, свой день рождения празднует заслуженная артистка России Надежда Чепайкина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском театре драмы.

«Уважаемая, дорогая Надежда Вениаминовна! Счастье и честь работать с вами – с замечательной, многоопытной артисткой, женщиной утонченного вкуса, магнетического обаяния. Весь коллектив театра желает вам крепкого здоровья, счастья творчества, радости!» - обратились к артистке ее коллеги.

Надежда Чепайкина служит в Псковском театре драмы с 1979 года. За это время сыграла больше ста ролей, но на вопрос «Какую бы вы мечтали еще сыграть роль?» она отвечает так: «Я мечтаю все сыграть!»

Увидеть актрису на сцене можно уже 6 и 7 января на музыкально-поэтическом вечере «Фламенко» и услышать в ее безупречном исполнении стихи испанских поэтов. А в феврале и марте – также в спектаклях «Дядя Ваня» и «Соседи».

Фото: Telegram-канал Псковского театра драмы.