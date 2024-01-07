Хор из Петербурга выступил в усадьбе Вечаша в Плюсском районе

В музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова Вечаша впервые состоялось выступление концертного хора Лицея искусств «Санкт-Петербург» под руководством художественного руководителя Натальи Никоновой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника
В рамках концерта прозвучали произведения Н. А. Римского-Корсакова и попурри из знаменитых советских песен. А студент Санкт-Петербургской консерватории Петр Никонов сыграл на удивительном инструменте – виброфоне, отметили в музее. Этот ударный впервые звучал в концертном зале музея-усадьбы.
«Выступление концертного хора и Петра поразило слушателей, которые были очарованы волшебной музыкой в этот вечер», - заметили в музее и добавили, что произведения знаменитого композитора еще не раз прозвучат в юбилейный 180-ый год со дня рождения Н.А. Римского-Корсакова.