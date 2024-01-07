Культура

Выставка живописи к 81-й годовщине освобождения открылась в Великих Луках

Презентация выставки «Помнит город спасенный» состоялась в выставочном зале детской школы искусств «Центр» в Великих Луках 15 января. Экспозиция приурочена ко Дню освобождения города Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукской городской Думе.

Фото здесь и далее: Великолукская городская Дума

В экспозицию вошли более 50 работ. На выставке можно увидеть картины художников П. К. Дудко, В. А. Травкина, О. И. Александрова, В. И. Оржеховского, Т. С. Оржеховской, В. А. Година. Н. М. Альшенецкой.

Выставку посетил и заместитель главы города Николай Андросович. Он отметил, что для подрастающего поколения важно знать и помнить те события, которые происходили во время Великой Отечественной войны не только в Великих Луках, но и по всей стране.

«Мы должны знать и помнить нашу историю. Мы не должны забывать о тех событиях, которые происходили во время Великой Отечественной войны. Нельзя забывать тех героев, которые дали нам возможность жить и развиваться под чистым и мирным небом», - сказал Николай Андросович.

Напомним, город был освобождён в ходе Великолукской наступательной операции, которая длилась с 25 ноября 1942 года до конца января 1943-го.