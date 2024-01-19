Культура

Музыканты из Китая выступят в Псковском музее-заповеднике

Концерт музыкантов из Китая состоится во Дворе Постникова Псковского музея-заповедника 29 января в 16:00. Он пройдет в рамках российско-китайского фестиваля медных духовых инструментов, который стартовал сегодня в регионе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения.

Перед гостями выступят участники арт-резиденции, обучающиеся игре на медных духовых инструментах. Среди них: студенты из Центральной Пекинской консерватории, а также молодые китайские студенты Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова и Петрозаводской консерватории имени Глазунова.

Молодые музыканты репетируют под управлением художественного руководителя фестиваля и главного дирижера Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексея Репникова. Также наставниками стали духовики из ансамбля «Русский брасс», в числе которых солисты Мариинского театра и Нижегородского театра оперы и балета.

«Приглашаем услышать потрясающую музыку в исполнении молодых музыкантов в пространстве выставки работ художницы из Китая Ван Сюлин в купеческих палат XVII века», - добавили в музее.

Мероприятие бесплатное. Количество мест ограничено. Запись по телефону: +78112292259.