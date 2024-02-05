Культура

Сербов, казахстанцев и китайцев пригласят в арт-резиденцию «Золотой петушок» в Псков

Сербов, казахстанцев и китайцев пригласят в арт-резиденцию «Золотой петушок» в Псковской области в 2024 году. Об этом в программе «Подстрочник» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

«Конечно, мы продолжаем, делаем дальше, развиваем, делаем больше, шире, устанавливаем себе какие-то рамки. В этом году мы планируем, помимо тесной связи с ребятами из Белоруссии, это же был совместный проект, пригласить казахстанцев, сербов, китайцев. И это будет уже совсем международный молодежный оркестр», - сказала Ольга Тимофеева.

Напомним, международный молодежный симфонический оркестр был создан летом 2023 года в Пскове из участников проекта «Золотой петушок: арт-резиденция для молодых музыкантов в музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова». Молодые музыканты – учащиеся музыкальных училищ из России и Белоруссии – провели в Псковской области неделю, совместно занимаясь музыкой и помогая в благоустройстве усадьбы Римского-Корсакова в деревне Любенск, где была создана последняя опера великого композитора – «Золотой петушок». Проект был реализован благодаря грантовой поддержке президентского фонда культурных инициатив. В августе 2023 года международный молодежный симфонический оркестр имени Н. А. Римского-Корсакова выступил с концертами в Пскове (в рамках фестиваля «Музыка на воде») и в белорусском Могилеве. Финальный концерт в Петербурге ознаменовал завершение работы арт-резиденции. Смотрите также Созданная в Пскове арт-резиденция «Золотой петушок» завершила работу концертом в Петербурге

Ольга Тимофеева добавила, что арт-резиденция в 2024 году презентует себя на фестивале «Музыка на воде».