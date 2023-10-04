Культура

Созданная в Пскове арт-резиденция «Золотой петушок» завершила работу концертом в Петербурге

Концерт Международного молодежного симфонического оркестра имени Н. А. Римского-Корсакова состоялся 1 октября, в Международный день музыки, в концертном зале средней специальной музыкальной школы при Санкт-Петербургской консерватории. Программа концерта включала сюиты «Золотой петушок» и «Шехеразада». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Международный молодежный симфонический оркестр был создан летом 2023 года в Пскове из участников проекта «Золотой петушок: арт-резиденция для молодых музыкантов в музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова». Молодые музыканты – учащиеся музыкальных училищ из России и Белоруссии – провели в Псковской области неделю, совместно занимаясь музыкой и помогая в благоустройстве усадьбы Римского-Корсакова в деревне Любенск, где была создана последняя опера великого композитора – «Золотой петушок». Проект был реализован благодаря грантовой поддержке президентского фонда культурных инициатив.

В августе 2023 года Международный молодежный симфонический оркестр имени Н. А. Римского-Корсакова выступил с концертами в Пскове (в рамках фестиваля «Музыка на воде») и в белорусском Могилеве. Финальный концерт в Петербурге ознаменовал завершение работы арт-резиденции.

Неоценимую помощь в подготовке финального концерта оказал ректор Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова Алексей Васильев, выступивший одним из дирижеров концерта, наряду с художественным руководителем Международного молодежного симфонического оркестра Алексеем Репниковым, отметили в колледже.

В число музыкантов-участников оркестра вошли студенты псковского колледжа искусств Наталья Анакина (виолончель), Кейта Данилова (виолончель), Наталья Клюкина (виолончель), Петр Анисимов (кларнет), Лев Кричевский (валторна), Камилла Цуман (труба) и профессиональные музыканты: дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Дмитрий Воронцов и артисты оркестра Ольга Федорова (скрипка), Мария Дорогова (скрипка), Роман Романов (контрабас), Илья Кричевский (гобой), Аркадий Галковский (бас-кларнет).

Благодаря проекту «Золотой петушок» в Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова пришли новые преподаватели: петербургские музыканты Владимир Маслов (ударные), Дмитрий Кузьмин (туба), Иван Кузьмин (виолончель).

Организаторы проекта «Золотой петушок» выражают благодарность Псковскому музею-заповеднику за возможность провести время в музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова, псковскому колледжу искусств за предоставление репетиционных помещений и площадок для проведения мероприятий проекта.

В колледже добавили, что отдельной благодарности от участников проекта заслуживают его инициаторы – художественный руководитель и дирижер оркестра Алексей Репников, руководитель проекта Игорь Герасимов, директор АНО «Духовно-просветительский центр «Ручей», программный директор проекта Нина Витковская и исполнительный директор проекта Марина Николаева.

Проект был реализован в Псковской области при поддержке регионального комитета по культуре. Успешный опыт проведения международной арт-резиденции для молодых музыкантов в Псковской области дает надежду на то, что проект получит развитие и станет ежегодным, заключили в колледже.