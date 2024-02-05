Культура

«Для общей пользы»: чтения памяти Гейченко завершили рассказом о работе доброхотов в «Михайловском»

«Рамочной темой» второго дня работы XXVII Февральских музейных чтений памяти С. С. Гейченко в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» стала доброхотская тема, рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее. Сегодня, 15 февраля, заседание традиционной конференции открыли рассказом об одном из самых именитых михайловских волонтёров, журналисте и музейщике Марке Баринове.

Сообщение об этом человеке специально для нынешних чтений и во исполнение обещания, данного почти двадцать лет назад, подготовил контр-адмирал, доктор технических наук, доцент, научный руководитель АО «СПМБМ «Малахит» в Гатчине Геннадий Антонов. Особо Геннадий Антонов остановился на одном из главных увлечений Баринова — истории его яхтенных походов. А рассказывая о том, как Марк Баринов в конце апреля — начале мая 1978 года один, вручную, при помощи только лебёдки, поднимал многотонные колокола сначала к подножью монастырского холма, а потом и на звонницу Святогорского монастыря, уточнил: «Я был на звоннице, видел тиснения и марки, наложенные на колокола — они до сих пор бариновские. Они сделаны высоко профессионально, и я думаю, что они ещё прослужат не один десяток лет».

Заключительным сообщением, озвученным на чтениях в «Михайловском», стал доклад заслуженного учителя Республики Татарстан, кандидата философских наук, заместителя директора лицея №78 имени А. С. Пушкина в городе Набережные Челны и руководителя доброхотского отряда «Друзья Пушкиногорья» Эльмиры Мухтяровой. Этот отряд вот уже более тридцати лет приезжает в музей-заповедник «Михайловское», уточнили в учреждении. Тема выступления Эльмиры Мухтяровой была сформулирована как «Участие волонтерских доброхотских отрядов “Друзья Пушкиногорья“ в экологическом благоустройстве Пушкинского заповедника в рамках доброхотского движения “Для общей пользы“».

В музее напомнили, что именно С. С. Гейченко стоял у истоков движения пушкинских доброхотов в «Михайловском». Именно он предложил называть волонтёров старинным русским словом «доброхоты».

В учреждении также отметили, что материалы завершившихся XXVII Февральских музейных чтений памяти С. С. Гейченко «Под сенью дружных муз» планируются к публикации в одном из ближайших выпусков научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана». Это издание выходит в свет силами Пушкинского заповедника с 1996 года и на сегодняшний день насчитывает 99 номеров.