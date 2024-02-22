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Культура

В каждом ящике открывается тайна: чем удивит новая выставка в Псковском музее-заповеднике

22.02.2024 11:50|ПсковКомментариев: 0

21 февраля в Псковском музее заповеднике состоялось открытие постоянной экспозиции «Музей Псковского археологического общества». Выставка размещается в одном из залов Поганкиных палат и воссоздает дореволюционный псковский музей. Поэтому здесь нет интерактивных стендов и других современных элементов музейного пространства. Зато реконструированы витрины начала XX века. А под стеклом посетители увидят настоящие сокровища. Об уникальных экспонатах выставки — в репортаже Псковской Ленты Новостей.

 

Первый псковский музей

«Более 120 лет назад в Пскове случилось очень важное событие - открылся музей Археологической комиссии. XIX век был совершенно особенным временем, периодом, когда появилось огромное количество новых реформ, когда общество очень сильно менялось. И именно в это время появился просто небывалый интерес к отечественной истории и культуре. Самые образованные люди, самые уважаемые люди в стране объединялись в общество любителей страны. И какое счастье, что этот процесс происходил в нашем дорогом Пскове», - напомнила, открывая выставку, генеральный директор музея-заповедника Светлана Мельникова.

Археологическое общество из коллекционеров «очень скоро превратилась в совершенно особенную структуру, которая влияла на жизнь губернии». «Здесь собирались не просто артефакты, здесь собирались знания об истории России и об истории Псковской земли», - отметила она.

В новой экспозиции, по словам Светланы Мельниковой, посетители не увидят «современных хитростей, гаджетов, компьютерных инноваций». «Всё это сделано намеренно. Нам очень хотелось, чтобы открыв двери этого музея, вы как будто оказались в пространстве первого Псковского музея археологического общества. Если нам удалось это, значит, мы с задачей справились», - отметила она.

Специально для экспозиции сотрудники музея восстановили винтажные витрины. Их особенность — выдвигающиеся ящики, где под стеклом расположены необыкновенные экспонаты. «В каждом ящике здесь открывается тайна», - заметила директор музея.

Четыре тысячи посетителей

В рамках новой экспозиции представлены основные направления деятельности членов Псковского археологического общества. «Музей Археологического общества в 1907 году занимал пять комнат Поганкиных палат, а у нас он представлен только в одной комнате», - пояснила старший научный сотрудник исторического отдела музея Татьяна Журавлева.

По ее словам, уникальным экспонатом выставки является «Книга посещений археологического общества». «Был такой обычай: если ты приходил в чей-то дом, то мог расписаться, что нанес визит этому человеку. Здесь - то же самое», - пояснила она.

В Книге посещений свои автографы оставили многие известные люди: скульптор Евгений Лансере, академик архитектуры Владимир Суслов. «Здесь же расписались практически все офицеры, которые в 1903 году участвовали в больших маневрах под Псковом, когда сюда приезжал император Николай II”, - пояснила сотрудник музея.

Татьяна Журавлева отметила, что музей посещали многие люди, в том числе, учащиеся, студенты. Накануне Первой мировой войны музей посетило больше 4 тысяч человек. «Если учесть, что Псков на тот момент был маленьким губернским городом с населением 34-36 тысяч человек, это очень приличная цифра», - отметила она.

Нескольким каменным крестам, когда-то находившихся в входа в первый псковский музей, тоже нашлось место в экспозиции. «Коллекция этих крестов тоже была в музее ПАО. Часть из них — из Изборска. Это преимущественно, намогильные, но есть и памятные кресты», - пояснила сотрудник музея.

Также экспонатом из первого псковского музея является крест губернатора Александра Адлерберга, который был председателем Псковского археологического общества.

Подлинники и копии

Но не все предметы в витринах — экспонаты из дореволюционного музея. «До нашего времени далеко не все дошло. Псков участвовал практически во всех коллизиях XX века: в гражданской войне, в Великой Отечественной», - пояснила Татьяна Журавлева.

Так, практически ничего не осталось от одной из самых больших в музее Псковского археологического общества нумизматической коллекции. «Она по понятным причинам утрачена. Но одну печать мы можем идентифицировать, как монету музея ПАО», - рассказала сотрудник музея.

 

Есть вероятность, что две имитации — рубль и монета-плата - тоже из коллекции Псковского археологического общества. «Тогда был необычайный интерес к русской истории. Поэтому создаются копии и старинных монет, и сувенирной продукции. Такие копии тоже хранились в коллекции музея», - заметила она.

Интересно оформлены в витрине серебряные монетки-чешуйки. «Первый каталог 1897 года нумизматическую коллекцию представляет, как коллекцию кладов. Причем, кладов было довольно много. От каких-то даже отказывались, так как нашедшие их крестьяне просили за них большой выкуп»,- рассказала работник музея.

Зато многие предметы первого псковского музея «сохранились, несмотря ни на что». «У нас достаточно хорошо представлена археологическая коллекция. Ее вынесли немцы, но после войны она вернулась в Псков. Также хорошо сохранились в нашем древлехранилище памятники письменности», - рассказала Татьяна Журавлева.

Это представленные в одной из витрин автографы Петра Первого, Екатерины Второй, Меншикова. «Все эти документы хранятся в нашем древлехранилище.

Конечно, мы не выставляем подлинники, они гаснут. Но это точное воспроизведение. Такие копии мы имеем право выставлять в том случае, если у нас есть подлинные вещи», - пояснила директор музея.

Еще один интересный экспонат - вручную переписанный роман Грибоедова «Горе от ума». «Причём, переписала его женщина. Её звали Елизавета Дмитриевна. Но мы о ней ничего не знаем», - добавила Светлана Мельникова.

Рядом с книгой в витрине лежит изящный перламутровый ножик для разрезания бумаги и дорожный письменный набор. Там же - «невероятной красоты игольница, которая, по легенде, принадлежала Елизавете Фан-дер-Флит.

С этими и другими экспонатами первого псковского музея можно познакомиться с 22 февраля. Экспозиция открыта в Поганкиных палатах по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, 5.

Светлана Синцова

Фото Вадима Боченкова

Теги: #Псковский музей-заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
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