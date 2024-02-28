Культура

Выставка «Связь поколений» открылась в музее-заповеднике «Изборск»

Совместная выставка государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» и союза художников России «Связь поколений» открылась в музее-заповеднике «Изборск» сегодня, 5 марта. Об этом сообщается в Telegram-канале Туристского информационного центра Псковской области.

Фото: Telegram-канале Туристского информационного центра

Выставка посвящена вечным духовным и нравственным ценностям и является частью масштабного проекта, который одновременно проходит в четырех городах России: Изборске, Рязани, Москве и Ростове. На ней представлены 50 картин.

Выставка работает по адресу: деревня Изборск, улица Печорская, 37 Посетить выставку можно до 5 мая, вход свободный.