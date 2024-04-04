Культура

Авторская экскурсия ко дню рождения Ленина пройдет в Пскове

Авторская экскурсия «От Ленина до Ленина по улице Ленина» пройдет в Псковском музее-заповеднике в 13:00 в субботу, 20 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Начальник методического отдела музея Светлана Хащенко расскажет участникам о тайнах, связанных с улицей Ленина (ранее Архангельской), и даст возможность современному человеку прочувствовать ее особую атмосферу.

Во время экскурсии гости узнают, где и с какой целью в Пскове в 1900-м году останавливался Владимир Ульянов (Ленин), а экскурсовод приоткроет тайну родственных связей между будущим советским писателем Вениамином Кавериным и хозяином квартиры Лурьи.

Особое внимание будет уделено архитектуре и памятникам губернского Пскова. Экскурсия поможет проникнуться духом того времени, разузнать самые интересные и необычные факты о жизни Ленина и тех чувствах, что испытывал будущий вождь революции в те далекие дни.

Место встречи: памятник Владимиру Ленину на площади Ленина.

Обязательна предварительная запись по телефону: +78112663311.