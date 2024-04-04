Культура

Выставка «Красота старины – устой настоящего и мост в будущее» открылась в Пскове

Торжественное открытие выставки «Красота старины – устой настоящего и мост в будущее» состоялось в Поганкиных палатах Псковского музея-заповедника 18 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: Екатерина Мазепина

Международный центр Рерихов совместно с Псковским музеем представили выставочный проект к 120-летию путешествия Николая и Елены Рерихов по древнерусским городам. Летом 1903 года они отправились в двухлетнюю экспедицию по Руси и посетили более 40 русских городов, имеющих богатую историю.

По поручению Императорского общества поощрения художеств Н. К. Рерих создал целую коллекцию эскизов и этюдов русской старины. Они представлены на выставке.