Культура

Культурные проекты Псковского музея представили на Балтийском форуме

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова приняла участие в дискуссии «Границы vs безграничность: межкультурные коммуникации и диалог культур», организованной Российским этнографическим музеем, сегодня, 20 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили Псковском музее-заповеднике.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

В третий день Балтийского форума участники обсуждают построение философии организаций, инклюзивные практики в учреждениях культуры, межкультурное взаимодействие и профориентационные вопросы.

Генеральный директор рассказала о проектах, которые служат мостами между культурами, о работе Псковского музея в этом направлении и о неразрушаемости культурных памятников. Ярким примером здесь может служить Международный фестиваль против отмены российской культуры «На том стоим», который проходил в стенах Псковского музея в 2023 году.

«Даже если будут целенаправленно громить и бомбить культурные мосты, мы будем их восстанавливать», – так Светлана Мельникова высказалась о миссии музеев.