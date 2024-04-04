Культура

«Правильное кино» покажут в краеведческом музее города Великие Луки

В музеях Псковской области 30 апреля стартуют показы III Международного фестиваля правильного кино, который проводит московский Музей Победы. Киносеансы проводятся в рамках международного проекта «Территория Победы», они будут бесплатны для посетителей учреждений культуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Музее Победы.

«Благодаря фестивалю зрители смогут посмотреть лучшие фильмы, созданные на основе традиционных ценностей, идей гуманизма и милосердия, помогающие сохранять преемственность поколений. Кинофорум проводится уже третий год и традиционно приурочен к 9 мая. В 2024 году решением министра культуры РФ фестивалю присвоен статус международного», - отметили в Музее Победы.

Кинопоказы пройдут на площадке партнера Музея Победы - в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Краеведческий музей города Великие Луки». Первый показ состоится 2 мая в 11.00, откроет программу фильм «Скрытые фигуры». Всего до 10 мая жителям Псковской области представят более 10 документальных и художественных отечественных фильмов - «Скрытые фигуры. Рельсовая война», «Повесть о московском ополчении. Писательская рота», «Блокада. Всегда со мной», «Сыны полков» и другие.

Всего к кинофестивалю присоединятся более 450 учреждений культуры и образования из более чем 60 регионов России, а также мемориальный комплекс «Брестская крепость – герой» из Республики Беларусь. Впервые показы пройдут и в Абхазии. Всего запланировано свыше 1300 показов. Фестиваль пройдет в три этапа – в мае, июне и сентябре 2024 года.