Культура

Новый статистический рекорд установили в «Михайловском»

Первые статистические данные, характеризующие начало высокого сезона-2024 в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», предоставили Псковской Ленте Новостей в музее.



Туристы на фольклорной программе «Христос воскрёс» на музейном мельничном подворье в Бугрово. Фото: Пушкинский заповедник.

Так, в майские праздничные и выходные дни, точнее — в период с 28 апреля по 12 мая включительно, в Пушкинском заповеднике приняли чуть больше 55 тысяч посетителей. Даже несмотря на то, что в нынешнем году «майские каникулы» были достаточно неудобно для путешественников разбиты надвое, в пересчёте на один календарный день это перекрывает показатели как трёх предыдущих лет (более 30, 36,5 и 37,6 тысяч в 2021-м, 2022-м и в 2023-м соответственно), так и «доковидного» 2019 года.

Как детализировали в службе музейной, экскурсионной и методической работы «Михайловского», в турпотоке начала мая традиционно преобладают взрослые: работающие и пенсионеры (32 120 и 7 490 человек соответственно). Среди детской аудитории более всего было школьников до 14 лет (7 075); 73,63% из них приехали в «Михайловское» с родителями или с бабушками и дедушками. Побывали в гостях у Пушкина и 1 146 дошкольников. В музее отдельно отметили, что в сравнении с прошлым годом ещё немного увеличилась доля так называемых индивидуальных посетителей, то есть тех, кто пришёл или приехал в «Михайловское» один, с семьёй или в небольшой дружеской компании. (63,34% против 60,82%).

«Пушкинской картой» при оплате билетов в музеи в эти дни воспользовались 289 человек.

В Пушкинском заповеднике также отметили, что наиболее востребованными в праздничной афише нынешнего мая стали фольклорные интерактивные программы «Святый Ягорий» и «Деревенский Пушкин», которые проводили в музейном комплексе в деревне Бугрово, на мельничном подворье. Также более 120 слушателей собрал концерт в Дню Победы, который музей-заповедник «Михайловское» организовал на Площади Музейщиков в посёлке Пушкинские Горы.