 
Культура

Фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи» прошел в Печорском округе

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Этнокультурный фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи» прошел в деревне Сигово в праздник Успения Пресвятой Богородицы. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере МАХ.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / МАХ

Музей-усадьба в Сигово на время фестиваля превратился в большую сцену под открытым небом. На ярмарке ремесел мастера представили тканые изделия, серебряные украшения, посуду из глины и дерева.

Для гостей также работала площадка с традиционными угощениями. Фольклорные ансамбли исполняли старинные песни и воссоздавали традиционные сетоские обряды.

 

«Праздник помог гостям ближе узнать культуру сето, почувствовать их гостеприимство и связь поколений. Благодарю всех, кто сохраняет эти традиции и собирает людей вместе», — отметил Михаил Ведерников.

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