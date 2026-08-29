Фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи» прошел в Печорском округе

Этнокультурный фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи» прошел в деревне Сигово в праздник Успения Пресвятой Богородицы. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере МАХ.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / МАХ

Музей-усадьба в Сигово на время фестиваля превратился в большую сцену под открытым небом. На ярмарке ремесел мастера представили тканые изделия, серебряные украшения, посуду из глины и дерева.

Для гостей также работала площадка с традиционными угощениями. Фольклорные ансамбли исполняли старинные песни и воссоздавали традиционные сетоские обряды.

«Праздник помог гостям ближе узнать культуру сето, почувствовать их гостеприимство и связь поколений. Благодарю всех, кто сохраняет эти традиции и собирает людей вместе», — отметил Михаил Ведерников.