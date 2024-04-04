Культура

Выставка «Чудо Преображения» откроется в Изборске 30 июня

Межмузейный выставочный проект «Чудо Преображения», посвященный шедевру деревянного зодчества, объекту всемирного наследия ЮНЕСКО – архитектурному ансамблю Кижского погоста, представят в Изборске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Выставочный проект подготовлен государственным историко-архитектурным и природным музей-заповедником «Изборск» и Государственным историко-архитектурным и этнографическим музей-заповедник «Кижи».

Древний город Изборск на границе Псковской земли и остров Кижи в Онежском озере связывает национальный туристический маршрут «Серебряное ожерелье», объединивший достопримечательности и святыни всего Северо-Западного федерального округа. Созданный в 2012 году по инициативе президента России, масштабный туристский и инфраструктурный проект реализуется в 11 регионах Северо-Запада, включает в систему увлекательных туристских маршрутов памятники культуры, исторические поселения и уникальные природные объекты. Изборск и Кижи являются бесценным достоянием всего «Серебряного ожерелья» России.

Благодаря выставке «Чудо Преображения», посетитель Изборска узнает много нового и интересного о Кижском ансамбле, и в частности о храме Преображения Господня, который реставрировали более 40 лет. Уникальные технологии и слаженная работа профессионалов буквально возродили шедевр мировой архитектуры, настоящее деревянного чудо острова Кижи.

Выставка откроется 18 мая в 20:00. Посетить её можно до 30 июня в выставочном зале на улице Печорской, 37.