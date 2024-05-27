Культура

Псковичи смогут бесплатно посетить Изборский музей 5 июня

Некоторые категории граждан смогут бесплатно посетить объекты музея-заповедника «Изборск» в первую среду месяца - 5 июня. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения, среди них пенсионеры и многодетные семьи, несовершеннолетние граждане и студенты, обучающиеся по основным профессиональным программам, воспитанники Суворовских военных и Нахимовских военно-морских училищ, а также участники СВО и их семьи.

«Приглашаем познакомиться с выставкой "Чудо преображения", посвящённой шедевру деревянного зодчества, объекту всемирного наследия ЮНЕСКО – архитектурному ансамблю Кижского погоста», - отметили в музее-.

Также гостям предлагают посетить экспозиции в музейных усадьбах:



• Экспозиция «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии»;

• Экспозиция «Русские и сето. Одна земля, общая история»;

• Экспозиция «Изборская земля – святые места для русской культуры»;

• Изборская палата русской словесности и православной веры.