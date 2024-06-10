Культура

Псковичи могут принять участие во Всероссийском вокальном конкурсе «Звезда — 2025»

Псковичей приглашают стать участниками 10 сезона Всероссийского вокального конкурса «Звезда — 2025». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Звезда» — первое в истории музыкальное состязание, в котором принимают участие талантливые представители из разных регионов России. Мероприятие направлено на выявление талантливых и ярких вокалистов из разных уголков страны.

Стать участником конкурса могут граждане Российской Федерации не моложе 16 лет. Принять участие в конкурсе могут как сольные исполнители, так и вокально-инструментальные группы. Участники имеют право представлять только тот регион России, в котором прописаны либо были рождены (с условием, что творческая биография тесно связана с данным регионом).

Заявки на участие принимаются до 15 июля 2024 года.

После отбора конкурсанты будут приглашены для представления своего региона, а также поборются за денежный приз, который можно будет направить на развитие профессиональных навыков. Сильнейшие вокалисты определяются по итогам всероссийского голосования телезрителей и решения экспертов.