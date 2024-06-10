Культура

«Инженер-бард» Олег Александров стал гостем программы «Квартирник». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Квартирник», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 14 июня. В гости к ведущему Дмитрию Иванову пришел «инженер-бард» Олег Александров. Он пскович, но в последние годы работает в одной из проектных организаций Санкт-Петербурга.

«Первую песню я сочинил в сентябре 2019 года на спор, вторую - из принципа, а третью - по поводу. Далее решил сделать небольшой альбом из 10 песен, тут-то дело и пошло. Позже случился коронакризис - это еще три альбома. С тех пор пишу, как неугомонный», - говорит сам о себе гость студии.

О чем его стихи и песни? Чье песенное творчество он особо для себя выделяет? Как Олег Александров распространят свои альбомы и почему не выкладывает на большие ресурсы? Участвует ли в конкурсах? Об этом и многом другом — в эфире. И, конечно же, Олег Александров почитал свои стихи и исполнил несколько песен.