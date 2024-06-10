Культура

Завершается модернизация краеведческого музея в Порховском районе

Завершается модернизация краеведческого музея в Порховском районе по президентскому национальному проекту «Культура». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Из федерального бюджета учреждению выделено порядка 30 млн рублей. На эти средства приобретено свыше 300 единиц нового оборудования.

В списке не только современные стенды, шкафы и витрины для музейных коллекций, но и широкий перечень технических средств и мультимедиа-устройств. Обновлению подлежат все структурные подразделения музея: центральная экспозиция, музей Воинской Славы, музеи Истории края, а также Дом ремесел.

В частности, музей пополнился профессиональными системами аудиосопровождения экскурсий — аудиогидами и усилителями голоса. Модернизация сделает площадки более доступными и для посещения их маломобильными гражданами. Специально для посетителей с особенностями здоровья в музей приобретены тактильно-звуковые мнемосхемы помещений.

Развитие площадок музея по нацпроекту во многом направлено на внедрение интерактивных компонентов в работу с посетителями, особенно с молодежью.

«Мультимедийные экраны, фото- и видеокамеры, терминал с интегрированным манекеном в образе Александра Невского, уличные антивандальные информационные киоски — эти и другие новинки будут внедрены в работу музея уже этим летом. Это позволит вводить новые форматы деятельности с населением, развивать творческие способности местных жителей», — отметила директор музея Оксана Селиванова.

Она также рассказала о том, что новое оборудование, в том числе современные принтеры, которые работают не только с бумагой, но и другими материалами, позволят изготавливать на базе учреждения оригинальную сувенирную продукцию.

Добавим, благодаря нацпроекту музей также обновил системы видеонаблюдения, пожарно-охранной сигнализации и климат-контроля. «На территории учреждения созданы все условия для безопасного нахождения посетителей и работников. За сохранность экспонатов тоже можно не переживать», — поделилась Оксана Селиванова.

По словам директора музея, с развитием учреждения расширяются и новые полезные знакомства. Так, российский поэт и писатель, путешественник, член Академии русской словесности и изящных искусств имени Г. Р. Державина Сергей Бурыкин передал музею коллекцию из более 100 редких музыкальных инструментов, а также экземпляры одежды народов Африки и Азии.

«Экспозиция под названием "Все дороги ведут в Рифму" займет центральное место музея и станет отличным подарком Порхову в его 785-летний юбилей», — заключила Оксана Селиванова.