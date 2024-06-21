Культура

Юные таланты под эгидой Фонда Спивакова дали концерт в «Михайловском»

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 22 июня, состоялся концерт из масштабного проекта Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова «Камертон регионов». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, на сцену большого театрально-концертного зала в Научно-культурном центре Пушкинского Заповедника вышли юные солисты-инструменталисты и вокалисты — учащиеся специализированных московских школ. Это пианист Тимофей Утегенов, скрипачки Виктория Свичкаренко и Елизавета Куликова, певицы Елизавета Тетрашвили и Ариадна Шеманова. В их исполнении прозвучали пьесы русских композиторов-классиков: А.Н. Скрябина, С.В. Рахманинова, Н.А. Римского-Корсакова, А.А. Алябьева, А.К. Глазунова, А.С. Даргомыжского.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Как пояснили в «Михайловском», Псковскую область — дополнительный регион к заранее запланированным в рамках «Камертона регионов» — специалисты Фонда решили добавить в проект в связи с 225-летием со дня рождения А.С. Пушкина. До этого талантливые молодые музыканты, которых поддерживает эта благотворительная организация, уже выступали в Екатеринбурге, Курске, Воронеже, Тамбове, Казани, Костроме, Брянске. Впереди — выступления будущих звезд классической музыки в Петрозаводске, Твери, Липецке и Москве.

Пушкиногорцы сердечно поблагодарили юных артистов и их наставников за музыкальное приношение Пушкину и, в свою очередь, поздравили Фонд Спивакова, который в этом году празднует своё 30-летие. «Этот юбилей, — говорится в благодарственном письме, подписанном директором Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Георгием Василевичем, — вместе с вами сегодня отмечают тысячи уже состоявшихся, хотя и ещё юных музыкантов, танцоров балета, художников по всему миру. Многие из них благодаря помощи Фонда Спивакова и общению с опытными мастерами-педагогами определили свою дальнейшую судьбу в искусстве. Вы осуществляете великую подвижническую работу по развитию творческого потенциала у детей, которым в скором будущем предстоит представлять высочайший уровень нашей культуры».