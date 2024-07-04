Культура

Как добраться до фестиваля «Хельга» в Выбутах, рассказал организатор

Парковка, все удобства и точка питания будут организованы на фестивале исторической реконструкции «Хельга» в Выбутах. Об этом сообщил организатор фестиваля исторической реконструкции «Хельга» Василий Мизгирев в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Логистика отличная, дорога там забетонированная, поэтому добраться можно хорошо, без ям. Для тех, кто без машины, добраться туда можно автобусом №107, который останавливается около храма Ильи Пророка. До площадки проведения оттуда примерно 250 метров», - сказал Василий Мизгирев.

Также организованы парковки, одна - вдали от полигона (примерно 150-200 метров от полигона), вторая - на самом полигоне, но она будет платной.

На площадке будут установлены биотуалеты и мусорные баки. Также организуют точку питания.

Напомним, 14-й Фестиваль исторической реконструкции «Хельга» состоится в деревне Выбуты Псковского района с 6 по 7 июля. Реконструкторы по традиции соберутся на родине княгини Ольги, чтобы показать гостям фестиваля ее эпоху, воссоздать традиции, быт и дух раннего Средневековья на территории Руси и Скандинавии.