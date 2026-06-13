Псковский автор романов о Довмонте Тимофей Рахманин отмечает 60-летний юбилей

Своё 60‑летие 13 июня отмечает псковский писатель Тауфик Рахматуллин (творческий псевдоним — Тимофей Рахманин), чьи исторические романы помогли оживить образ князя Довмонта в сознании современных читателей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на Псковском литературном портале.

Фото: Псковский литературный портал

Его издания можно найти как в известных сетевых книжных магазинах. Автор романов «Сказание о забытом князе», «Довмонт Псковский. Чему быть ‒ того не миновать», «Давыд Городецкий. Сын Довмонта» ‒ каждое из этих произведений раскрывает богатую историю Пскова и его окрестностей, погружая читателя в атмосферу средневековой Руси. В 2026 году писатель предстал в новом амплуа, представив книгу рассказов «Рубеж», которую уже высоко оценили его читатели.

Тауфик Рахматуллин председатель общественного движения «Наследие Довмонта», член координационного совета благотворительной унитарной некоммерческой организации «Фонд святого благоверного князя Довмонта Псковского». Как сообщили в литературном сообществе, во многом именно его стараниями в 2025 году в Пскове открыли памятник князю Довмонту-Тимофею. Постоянный участник краеведческих чтений и проектов, посвящённых истории Псковщины.

«При всём этом он скромный человек, который не любит рассказывать о своей подвижнической деятельности, трудах и успехах. Настоящий друг, готовый всегда подставить плечо и оказать поддержку псковским писателям в сложных жизненных и творческих ситуациях. Талантливый человек талантлив во всём: наш юбиляр пишет проникновенные песни, играет на гитаре, является великолепным строителем и заядлым рыболовом», - отметили представители литературного сообщества.