Культура

Студентки ПсковГУ защитили дипломы, связанные с деятельностью музея-заповедника «Михайловское»

Две квалификационные работы, связанные с деятельностью Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» и выполненные в сотрудничестве с работниками музея, защитили выпускницы Института промышленных технологий и дизайна в структуре Псковского государственного университета.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, одна из этих дипломных работ называется «Разработка сувенирной продукции для Пушкинского Заповедника». Её автор — Олеся Ланцетова, научный руководитель — Александра Рычкова. В дипломе предложены варианты деталей одежды и аксессуаров, а также образцы типографской продукции. Среди первых, например, есть манжет с прорезными силуэтами (можно использовать, чтобы акцентировать воротник блузки/сорочки, рукав платья, etc.), примеры принтов для футболок и сумок-шопперов, дизайн-концепции косметички, ободка для волос и кокошника. Сувенирная типографская продукция представлена в работе серией закладок «Сказки Пушкина» и вариантами обложек для блокнотов; последние выполнены с использованием репродукций произведений живописи из фондов «Михайловского».

Лист из дипломной презентации Олеси Ланцетовой с вариантом четырёх страниц обложки для блокнота с использованием репродукции полотна Александра Давида «Липовый цвет» из фондов «Михайловского». Предоставлено Пушкинским Заповедником.

Другая работа — «Разработка дизайн-концепции сувенирной лавки для Пушкинского Заповедника». Её автор Екатерина Носова, также под началом Александры Рычковой, поставила своей целью создать «привлекательное и функциональное пространство», стилистика которого будет «отражать дух Пушкинского Заповедника». В качестве помещения, где могла бы располагаться сувенирная лавка, было выбрано помещение на втором этаже в усадьбе Беклешова (ул. Георгиевская, 4), где сейчас работает постоянное представительство Государсвенного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» в Пскове. В проекте также представлены образцы мебели для разных типов сувенирной продукции (витрины, стеллажи, регулируемые панели, проч.), коллажи для оформления стен и так далее.

Лист из дипломной презентации Екатерины Носковой. Предоставлено Пушкинским Заповедником.

Обе работы получили оценку «отлично», отметили в «Михайловском».