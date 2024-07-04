Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
новый взгляд на бизнес
Кабельный потенциал
карта отдыха и туризма
Оплатить ЖКХ через Госуслуги
Магия слов и музыки
чем полезен хоумстейджинг?
обзор
шоу каскадеров
где в Пскове получить права
«Банщикам» закон не писан?
творожные истории
вакансий хоть отбавляй
мунреформа 2.0 навстречу ЕДГ
модульный отдых
 
 
 
ещё Культура 04.07.2024 10:060 День семьи, любви и верности отметят в усадьбе Софьи Ковалевской в Полибино 12.07.2024 21:400 Выставочный зал музея-заповедника «Изборск» изменит режим работы с 13 июля 12.07.2024 21:200 Иконописец и теолог из Петербурга проведет в Пскове лекцию 12.07.2024 20:200 Опубликована программа фестиваля исторической поэзии «Словенское поле» 12.07.2024 20:180 Выставка к 180-летию Римского-Корсакова открылась в Вечаше 12.07.2024 20:120 «Михайловскому» подарили книги о родственниках Натальи Гончаровой
 
 
 
Самое популярное 09.07.2024 21:348 Новый псковский регоператор по ТКО: Поводов для волнения нет 07.07.2024 17:001 Массовое ДТП произошло на трассе «Псков» 05.07.2024 13:153 Псковский автомобильный феномен 09.07.2024 13:143 Старинный дом снесли вблизи городского пляжа в Пскове 08.07.2024 18:071 Рейтингомер: новый прокурор, непочетная отставка и «дипломы в ж...»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Иконописец и теолог из Петербурга проведет в Пскове лекцию

12.07.2024 21:20|ПсковКомментариев: 0

Иконописец и теолог из Петербурга проведет в Пскове лекцию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центральной городской библиотеке.

Лекция «Иконография. Основы ремесла» пройдет по адресу: улица Конная, 6 15 июля в 17:15. Ее ведущая - иконописец и теолог Анастасия Якубовская. Участие в лекции бесплатное, возрастное ограничение отсутствует.

Фотографии: Центральная городская библиотека

«На лекции вы узнаете об особенностях иконографии, канонах и образах в иконописной традиции и расширите свое представление о христианском искусстве. Вы получите новые знания и яркие впечатления. Как известно, икона - окно в сверхчувственный мир. В основе иконы всегда лежит подлинное свидетельство, духовный опыт», – сообщили в библиотеке. 

Анастасия Якубовская родилась в Пскове. Окончила иконописное отделение Санкт-Петербургской духовной академии. Сейчас является студенткой 2 курса факультета теологии.

Теги: #теология #лекция #иконопись #иконография
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
День семьи, любви и верности отмечают в России 8 июля. Что думаете об этом празднике?
В опросе приняло участие 205 человек
12.07.2024, 21:400 Выставочный зал музея-заповедника «Изборск» изменит режим работы с 13 июля 12.07.2024, 21:200 Иконописец и теолог из Петербурга проведет в Пскове лекцию 12.07.2024, 21:000 При каких температурах должен работать человек, рассказали эксперты 12.07.2024, 20:400 Врачи из областной больницы проведут приём в Бежаницах 16 июля
12.07.2024, 20:290 Скончался протоиерей Александр Тимофеев, долгие годы служивший в храмах Плюсского и Стругокрасненского районов 12.07.2024, 20:230 Церемония венчания прошла в себежской колонии 12.07.2024, 20:200 Опубликована программа фестиваля исторической поэзии «Словенское поле» 12.07.2024, 20:180 Выставка к 180-летию Римского-Корсакова открылась в Вечаше
12.07.2024, 20:120 «Михайловскому» подарили книги о родственниках Натальи Гончаровой 12.07.2024, 20:000 Осужденные к принудительным работам благоустраивают воинское захоронение в Невельском округе 12.07.2024, 19:501 Верхний слой асфальта будут укладывать на улице Юбилейной в Пскове с 15 июля 12.07.2024, 19:400 В двух домах в Пскове приняли работы по капремонту крыши и коммуникаций
12.07.2024, 19:300 Фестиваль для девочек от Российского футбольного союза пройдет в Пскове 12.07.2024, 19:200 Археологическим раскопкам в Выбутах посвятят очередные Александро-Невские беседы 12.07.2024, 19:182 Известная поэтесса Анна Егоян выступает в псковском отеле «Покровский» 12.07.2024, 19:100 Дмитрий Месхиев: Никита Кобелев очень хороший режиссер из нового поколения
12.07.2024, 19:000 Идею штрафовать родителей курящих псковских подростков отцы одобряют чаще матерей - опрос 12.07.2024, 18:490 Пять километров дороги в Палкинском районе ввели в эксплуатацию на два месяца раньше 12.07.2024, 18:400 Эксперты Псковского облсовпрофа о тонкостях выплаты премий на работе 12.07.2024, 18:270 Новым председателем Молодежного парламента при Псковском областном Собрании избрали Александру Тихонову
12.07.2024, 18:213 В схему организации дорожного движения в Пскове внесли изменения 12.07.2024, 18:200 Главный приз фестиваля «Довмонт Псковский» показали организаторы. ФОТО 12.07.2024, 18:120 Погибший в ходе СВО сотрудник Псковского музея награжден орденом Мужества 12.07.2024, 18:100 Консультация в фонде «Защитники Отечества» появилась на портале Госуслуг
12.07.2024, 18:080 Медведь Альберт пополнил коллекцию Музея спорта Псковского края 12.07.2024, 17:561 Режиссер псковского спектакля «Лягушки» стал худруком Александринского театра 12.07.2024, 17:500 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 12 июля 12.07.2024, 17:390 Фольклорный фестиваль «Знак русского» пройдёт в Усвятском районе
12.07.2024, 17:320 «Дневной дозор»:  почему Моглино «не выстрелило»? 12.07.2024, 17:270 Ограничение движения на проспекте Энтузиастов в Пскове введут до 15 августа 12.07.2024, 17:161 «Особое мнение»: Директор псковского филиала «Экопрома» о смене регоператора по обращению с ТКО. ВИДЕО 12.07.2024, 17:050 Бывшую преподавательницу в Великих Луках будут судить за получение взяток от студентов
12.07.2024, 16:560 Автомобиль вылетел в кювет в Островском районе 12.07.2024, 16:531 Директор псковского «Экопрома» назвал главную причину «мусорных коллапсов»  12.07.2024, 16:390 Фестивалю «Изборская крепость» хотят присвоить имя поэта Александра Дольского 12.07.2024, 16:280 Великолукские коммунальные службы оперативно справились с последствиями сильного ливня
12.07.2024, 16:182 Два кандидата претендуют на звание «Почетного гражданина города Пскова» 12.07.2024, 16:122 «Суперджет» с тремя членами экипажа упал под Коломной во время тестового полета после ремонта 12.07.2024, 15:581 Известная поэтесса Анна Егоян готовится к выступлению в псковском отеле «Покровский» 12.07.2024, 15:520 Псковичи прибыли в Витебск на «Славянский базар»
12.07.2024, 15:410 Игорь Иванов: Почта связывает людей, делая наш мир ближе 12.07.2024, 15:290 Hyundai и Renault не разъехались на Завеличье 12.07.2024, 15:190 Фотофакт: Мусоровозы регоператора «Экогрупп» уже работают в Пскове 12.07.2024, 15:090 Псковская область вошла в топ-3 по доле первички в ипотечных сделках Сбера среди регионов, подпадающих под расширенные условия «Семейной ипотеки»
12.07.2024, 15:030 Свыше 30 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 13 июля 12.07.2024, 14:500 Народная артистка России скончалась в монастыре 12.07.2024, 14:440 Сотрудницу «Михайловского» наградили памятной медалью в честь столетия дивизии, освобождавшей Пушкиногорье от фашистов 12.07.2024, 14:340 Псковичам предложили заменить пакет на экосумку в «Империале»
12.07.2024, 14:240 «Хайпожоры»: Битва за семейные ценности, бум крипто-кликеров и мусорный коллапс. ВИДЕО 12.07.2024, 14:130 Двукратный рост продаж товаров собственных торговых марок фиксирует МегаФон 12.07.2024, 14:040 Депутат Госдумы от ЛДПР провел встречу с активом в Пскове 12.07.2024, 13:541 Директор псковского «Экопрома»: Пока работаем как подрядная организация
12.07.2024, 13:440 Губернатор поздравил пустошан и пушкиногорцев с 80-й годовщиной освобождения районов 12.07.2024, 13:340 Пункты сбора классической русской литературы организованы в Псковской области 12.07.2024, 13:230 Россиян предупредили о возможных сбоях YouTube 12.07.2024, 13:172 Александр Киселев: Пока у нас не будет конских штрафов, население продолжит выбрасывать мусор в лес
12.07.2024, 13:082 Мобилизованный в Псковской области погасил долг по алиментам после возвращения с фронта 12.07.2024, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение» с Александром Киселевым 12.07.2024, 12:512 Сотрудников почты чествовали в Пскове в их профессиональный праздник 12.07.2024, 12:410 Шаровидные розовые ивы и клёны украсят центр Локни
12.07.2024, 12:350 Новое колесо обозрения в Пскове продолжает обрастать кабинками 12.07.2024, 12:270 Бастрыкин поручил провести проверку по нарушению прав жильцов дома в бежаницкой деревне 12.07.2024, 12:200 Мошенники создали фейковый сайт СК с информацией о якобы содействии в получении выплат ветеранам СВО 12.07.2024, 12:170 Коммунальные службы Великих Лук из-за ливня перешли в режим повышенной готовности
12.07.2024, 12:120 Псковичам предлагают пройти общероссийский диктант по вопросам грудного вскармливания 12.07.2024, 12:050 «На пятой передаче»: Почему количество автотранспорта в регионе не говорит о высоком благосостоянии 12.07.2024, 12:040 Новый взгляд на бизнес: в Пскове состоялась Альфа Конфа Практика 12.07.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 12 июля
12.07.2024, 12:000 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: Битва за семейные ценности, бум крипто-кликеров и мусорный коллапс 12.07.2024, 11:551 Археологи набирают землекопов для раскопок на улице Кузнецкой в Пскове 12.07.2024, 11:420 Водитель Skoda сломал ключицу в результате ДТП в Великолукском районе 12.07.2024, 11:360 «Особое мнение»: Директор псковского филиала «Экопрома» о смене регоператора по обращению с ТКО
12.07.2024, 11:290 Первая на Северо-Западе конференция по спортивной медицине пройдет в Пскове 12.07.2024, 11:260 Автомобиль Toyota оказался в кювете в Опочецком округе, пострадала пассажирка 12.07.2024, 11:181 Депутаты Псковской гордумы обыграли молодогвардейцев в футбол 12.07.2024, 11:100 Житель Палкино получил реальный срок за домашнее насилие
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru