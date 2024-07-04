Культура

Иконописец и теолог из Петербурга проведет в Пскове лекцию

Иконописец и теолог из Петербурга проведет в Пскове лекцию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центральной городской библиотеке.

Лекция «Иконография. Основы ремесла» пройдет по адресу: улица Конная, 6 15 июля в 17:15. Ее ведущая - иконописец и теолог Анастасия Якубовская. Участие в лекции бесплатное, возрастное ограничение отсутствует.

Фотографии: Центральная городская библиотека

«На лекции вы узнаете об особенностях иконографии, канонах и образах в иконописной традиции и расширите свое представление о христианском искусстве. Вы получите новые знания и яркие впечатления. Как известно, икона - окно в сверхчувственный мир. В основе иконы всегда лежит подлинное свидетельство, духовный опыт», – сообщили в библиотеке.

Анастасия Якубовская родилась в Пскове. Окончила иконописное отделение Санкт-Петербургской духовной академии. Сейчас является студенткой 2 курса факультета теологии.