Культура

Лабиринты Псковского музея покажут на сборной экскурсии

Сборная экскурсия «Лабиринты музейного квартала» пройдёт для всех желающих в это воскресенья, 4 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Экскурсия начнется от главного здания музея, а в центре лабиринта гостей будет ждать новая выставка «Русский стиль: собрание русской старины Н. Л. Шабельской». Там будут представлены богатства традиционной материальной культуры русского народа – уникальные костюмные предметы и фотографии 1890-х годов, на которых запечатлены модели в девичьих и женских народных костюмах из коллекции Натальи Шабельской.

Помимо этого, в ходе этого путешествия по лабиринтам музея сотрудники познакомят всех посетителей с историей и архитектурой Поганкиных палат, Картинной галереи, Палат у Сокольей башни, а также расскажут о знаменитом псковском купце Сергее Поганкине.

Экскурсия начнется в 15:00 в фойе главного здания Псковского музея.