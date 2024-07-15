Культура

Потомки дворянского рода передали картину в Псковский музей

Потомки дворянского рода Вохиных-Булаевских передали уникальную картину в фонд Псковского музея-заповедника. Экспонат принимала лично директор музея Светлана Мельникова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Валентин Волков и его дочка Елена обратились в музей и рассказали о своей готовности передать уникальный старинный семейный портрет в фонды. Уникальность картины неоспорима, ведь она много лет хранилась в семье и передавалась из поколения в поколение.

«По нашему мнению, эта реликвия представляет особую ценность не только для нашей семьи, но и для Пскова в целом. Именно поэтому мы решили её передать в Псковский музей. Также у нас нет подходящих условий хранения уникального портрета, и мы побоялись, что он пропадёт без должного контроля реставраторов и хранителей. Тем более в Псковском музее уже есть целый ряд артефактов, связанных с нашей семьёй, а портрет существенно дополнит его» – отметила Елена Волкова

Портрет написан неизвестным художником примерно в 1890 году. На нём изображён один из представителей рода, но кто именно - до сих пор не удалось установить. Семья Вохиных надеется совместно с сотрудниками музея исследовать предмет, определить его точную датировку и личность, изображённую на портрете.

«Теперь нас ждет большая работа по изучению реликвии. Это будет совместный труд научных сотрудников Древлехранилища, реставраторов и хранителей. В Псковском музее уже есть архив документов, связанный с родом Вохиных-Булаевских. Изучением этой дворянской фамилии занимается сотрудник музея Юрий Киселёв. Именно эти данные войдут в основу исследования и помогут уточнить важную информацию об этом портрете», – поделилась планами Светлана Мельникова.

Всего в коллекции музея насчитывается более 300 предметов, связанных с родом Вохиных. В Картинной галерее представлены портреты ХIХ века Василия Вохина и Александры Вохиной. Часть переданных экспонатов можно увидеть на выставке «Чести своей никому не отдам» во Дворе Постникова. Среди них родовая печать и кубок из кокосового ореха с выгравированными портретами героев Отечественной войны 1812 года.

Напомним, одним из самых ярких представителей рода является герой Отечественной войны 1812 года Николай Вохин. Он участвовал в большом количестве сражений, был неоднократно награжден за отвагу и доблесть. В отставку он ушел в 1841 году в звании генерал-майора и поселился в селе Булаево под Псковом.