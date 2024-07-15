Потомки дворянского рода передали картину в Псковский музей

Потомки дворянского рода Вохиных-Булаевских передали уникальную картину в фонд Псковского музея-заповедника. Экспонат принимала лично директор музея Светлана Мельникова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника
Валентин Волков и его дочка Елена обратились в музей и рассказали о своей готовности передать уникальный старинный семейный портрет в фонды. Уникальность картины неоспорима, ведь она много лет хранилась в семье и передавалась из поколения в поколение.
Портрет написан неизвестным художником примерно в 1890 году. На нём изображён один из представителей рода, но кто именно - до сих пор не удалось установить. Семья Вохиных надеется совместно с сотрудниками музея исследовать предмет, определить его точную датировку и личность, изображённую на портрете.
Всего в коллекции музея насчитывается более 300 предметов, связанных с родом Вохиных. В Картинной галерее представлены портреты ХIХ века Василия Вохина и Александры Вохиной. Часть переданных экспонатов можно увидеть на выставке «Чести своей никому не отдам» во Дворе Постникова. Среди них родовая печать и кубок из кокосового ореха с выгравированными портретами героев Отечественной войны 1812 года.
Напомним, одним из самых ярких представителей рода является герой Отечественной войны 1812 года Николай Вохин. Он участвовал в большом количестве сражений, был неоднократно награжден за отвагу и доблесть. В отставку он ушел в 1841 году в звании генерал-майора и поселился в селе Булаево под Псковом.