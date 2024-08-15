Молодежная вечерка «Под флагом единым» пройдет в псковском центре народного творчества

В Центре народного творчества в Пскове 22 августа в 18.30 пройдет мероприятие, посвященное Дню флага Российской Федерации, сообщила корреспонденту Псковской Ленты Новостей руководитель фольклорного ансамбля «Уграда» Березина Галина.
«Будем произносить речи, мероприятие будет для семей и детей, будем фотографироваться с флагом. Мы сохраняем народные традиции как русские люди под русским флагом», - отметила организатор.
На молодежной вечерке планируется проведение народных игр, танцев, исполнение народных песен.