Культура

Молодежная вечерка «Под флагом единым» пройдет в псковском центре народного творчества

В Центре народного творчества в Пскове 22 августа в 18.30 пройдет мероприятие, посвященное Дню флага Российской Федерации, сообщила корреспонденту Псковской Ленты Новостей руководитель фольклорного ансамбля «Уграда» Березина Галина.

«Будем произносить речи, мероприятие будет для семей и детей, будем фотографироваться с флагом. Мы сохраняем народные традиции как русские люди под русским флагом», - отметила организатор.

На молодежной вечерке планируется проведение народных игр, танцев, исполнение народных песен.