«Михайловское» берёт курс на лето

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» напоминает, что завтра, 28 апреля, в мемориальных усадьбах и в «Пушкинской деревне» в Бугрове — санитарный день.


Фото: Екатерина Звонцова. У скамьи Онегина. (1970-е). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Гости заповедника при этом могут свободно гулять по паркам мемориальных усадеб «Михайловское», «Петровское» и «Тригорское». Кроме того, принимать гостей в этот вторник будут и в выставочных пространствах в Научно-культурном центре Пушкинского заповедника (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, дом 1), а также в Центре творческих музейных программ (деревня Бугрово Пушкиногорского района).

Затем, ещё два дня — 29 и 30 апреля — заповедник будет работать по графику завершающегося месяца (с 10 до 17.00), а уже с 1 мая «возьмёт курс на лето» и будет принимать гостей без выходных, с 10.00 до 18.00 с воскресенья по пятницу и с 10.00 до 19.00.

Кроме того, на май у музейщиков «Михайловского» большие планы. Жителям и гостям Святогорья будут представлены новые выставки, в том числе — очень интересная экспозиция из нового выставочного проекта «Круг чтения обитателей Тригорского. Алексей Вульф». На мельничном подворье в Бугрове уже 1 мая начнут «гулять Ягория» — проводить обновлённую фольклорную программу, реконструирующую праздник начала крестьянской страды и запуска водяной мельницы. В Тригорском всех ждут на концерте «Лети, лети, лети, златая Русь!», а в парке Михайловского — на арт-экскурсиях актёра Михаила Драгунова.

Подробнее о том, что в Государственном музее-заповеднике Александра Пушкина «Михайловское» готовят для посетителей в мае, можно узнать официальном сайте учреждения.

