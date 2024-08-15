Культура

Десять веков архитектуры на выставке во Дворе Постникова. ФОТОРЕПОРТАЖ

В музейном комплексе Двор Постникова в Пскове открылась выставка «Шедевры из собрания музея архитектуры имени Щусева. Десять веков русской архитектуры».

Выставка представляет из себя передвижной выставочный проект, который демонстрирует богатейшую историю развития отечественной архитектуры от средневековья до конца ХХ века. На подлинных предметах из коллекции Музея архитектуры имени Щусева посетители могут увидеть богатство и разнообразие архитектуры разных регионов России, взаимосвязь и непрерывность в развитии архитектурных школ, течений и стилей.

Подробнее об открытии выставки — в фоторепортаже Александра Елисеева.