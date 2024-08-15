Культура

Суд отклонил иск Волочковой о досрочной пенсии

Иск бывшей балерины Анастасии Волочковой к Социальному фонду возвращен заявительнице. Ее заявление отказался рассматривать Мещанский суд Москвы, пишет РИА Новости.

«Исковое заявление возвращено. Дело не подсудно данному суду», - приводит агентство цитату представителя суда.

Ранее 48-летняя балерина заявляла, что фонд «потерял пятнадцать лет ее стажа», из-за чего она не может оформить досрочную балетную пенсию. Право на таковую получают танцовщики после 15 лет стажа на сцене.

«Я хочу вам сказать, что я прима-балерина всея Руси, как бы смешно это не звучало. Я — главная балерина страны! Меня дети с пяти лет знают лично и любят. Я служу российскому балету, - заявляла Волочкова минувшим летом. - Я единственная балерина, чьё имя гремит над страной. Я самый узнаваемый человек. И я танцую в любимой стране, патриотом которой являюсь, где не могу получить свою пенсию».

Анастасия Волочкова во времена службы в Большом театре.

В случае, если бывшая солистка Мариинского, Большого и Краснодарского театров не сможет подтвердить стаж, выхода на пенсию ей ждать еще 12 лет, то есть до 60-летия.