Культура

Обновленную модельную библиотеку «Родник» торжественно открыли в Пскове

Торжественное открытие модельной библиотеки «Родник» имени С. А. Золотцева состоялось 26 сентября в Пскове. Учреждение прошло модернизацию в рамках национального проекта «Культура», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Олесия Кривченкова / ПЛН

На открытии представили видеообращения министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой и генерального директора Российской государственной библиотеки Вадима Дуды.

В рамках модернизации книжный фонд обновился на 3 тысячи экземпляров, приобретено современное мультимедийное оборудование, сотрудники повысили свою квалификацию.

По словам руководителей, новая библиотека представляет собой современное учреждение, способное эффективно выполнять информационную, образовательную, культурную и просветительскую функции.

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