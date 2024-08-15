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Культура

Обновленную модельную библиотеку «Родник» торжественно открыли в Пскове

26.09.2024 11:25|ПсковКомментариев: 0

Торжественное открытие модельной библиотеки «Родник» имени С. А. Золотцева состоялось 26 сентября в Пскове. Учреждение прошло модернизацию в рамках национального проекта «Культура», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фотографии: Олесия Кривченкова / ПЛН

На открытии представили видеообращения министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой и генерального директора Российской государственной библиотеки Вадима Дуды.

В рамках модернизации книжный фонд обновился на 3 тысячи экземпляров, приобретено современное мультимедийное оборудование, сотрудники повысили свою квалификацию. 

 
 

По словам руководителей, новая библиотека представляет собой современное учреждение, способное эффективно выполнять информационную, образовательную, культурную и просветительскую функции. 

Дизайн-решение - идея родника как источника начала знаний, мудрости, это живая нить, которая связывает не только с прошлым, но и с будущим.

Теги: #библиотека
Источник: Псковская Лента Новостей
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