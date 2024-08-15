Культура

Борис Елкин: Наша задача — завлечь в библиотеки молодёжь

Глава города Пскова Борис Елкин посетил модельную библиотеку «Родник» имени С. А. Золотцева в день ее открытия после модернизации, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Олесия Кривченкова / ПЛН

Руководители библиотеки провели экскурсию, в ходе которой Борис Елкин осмотрел все зоны после модернизации и даже опробовал установленные технологические инновации.

«Я всех рад приветствовать в обновленном пространстве. У нас уже четвертая по счету обновленная библиотека в городе. И еще впереди нас ждут новые открытия. Хотел сказать спасибо всем тем, кто принимал участие. Здесь, конечно же, заслуга всего персонала. Галина Николаевна, спасибо за ту работу, которую вы проводите. Как я уже говорил, на этом останавливаться мы не будем. Действительно, это будет новый виток для развития нашей культуры, для нашей молодежи, подрастающего поколения, потому что модельная библиотека - уже более современная. Закуплено мультимедийное оборудование. Наша задача - завлечь молодёжь», - выступил Борис Елкин.

В день открытия библиотеки после модернизации глава Пскова присоединился к церемонии торжественного перерезания ленты.