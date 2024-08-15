Органные концерты пройдут в Печорах в октябре

Архитектурная подсветка появится на шести зданиях в центре Пскова

Умерла актриса, сыгравшая профессора Макгонагалл в фильмах о Гарри Поттере

Псковичка украла в магазине стереогарнитуры и продукты на 5 тысяч рублей