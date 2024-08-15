Органные концерты пройдут в Печорах в октябре, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.
1 октября в 20:00 состоится гала-концерт «Орган при свечах». На нем выступят:
5 октября в 16:30 состоится концерт Михаила Мищенко (орган, Санкт-Петербург) и Германа Бюллера (английский рожок, Санкт-Петербург).
6 октября в16:00 выступит Михаил Каталиков. (орган, Москва).
9 октября в 18:30 пройдет концерт Екатерины Табаковой (орган, Москва).
12 октября в 16:30 на сцену выйдут Алевтина Никитина (баян, Санкт-Петербург) и Дина Ихина (орган, Печоры - Псков).
13 октября в 16:00 выступят Дина Ихина и Денис Маханьков (орган, Печоры - Псков).
Концерт пройдут по адресу: города Печоры, улица Гагарина 12а, Лютеранская церковь Святого Петра.