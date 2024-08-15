Культура

Учителя смогут бесплатно посетить выставку во Дворе Постникова 5 октября

В субботу, 5 октября, музейный комплекс «Двор Постникова» (улица Олега Кошевого, дом 2) в Пскове приглашает учителей бесплатно посетить выставку «Шедевры из собрания Музея архитектуры имени А. В. Щусева. Десять веков русской архитектуры». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: Псковский музей-заповедник

Бесплатные билеты учителя могут получить на кассе Двора Постникова, предоставив любую фотографию со своим классом.

Выставка работает с 11:00 до 18:00 (касса работает до 17:30).

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Напомним, 5 октября в России празднуется один из профессиональных праздников – День учителя.