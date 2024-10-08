Поливные сосуды нашли псковские археологи на раскопе на Плехановском посаде

При разборе одной из ям на раскопе на Плехановском посаде псковские археологии обнаружили целый набор фрагментов поливного сосуда. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская археология».
Фото здесь и далее: «Псковская археология» / Telegram-канал
Первоначально археологи предполагали, что это кулинарная форма XVIII-XIX веков, однако детальный анализ показал, что в яме находились фрагменты как минимум четырёх различных сосудов, среди которых есть кулинарная форма.
«На фотографиях видно, как сохранилась и как на данный момент собралась форма. На первом фото - ее фигурное донце», - рассказали археологи.
Ранее, на Плехановском посаде были найдены остатки дома XIX - начала ХХ века с развалинами печи, вокруг которого сохранился культурный слой XVI-XVII веков.