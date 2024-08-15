Фарфорового «покровителя» нашли археологи на новом раскопе в Пскове 

Археологи начали новый (возможно, последний в этом году) раскоп на улице Плехановский посад в Пскове. Здесь уже удалось обнаружить остатки дома XIX-ХХ века и фарфорового петушка. Об этом сообщили в Telegram-канале «Псковская археология».
Фото здесь и далее: «Псковская археология» / Telegram-канал
«Плехановский посад (до ХХ века - Петровский) представлял собой ремесленное поселение за пределами средневековых крепостных стен, вдоль исторической дороги из Пскова в Новгород. Как утверждают археологи, раскопы прошлых лет показали, что поселение на этом месте возникло в XV веке, а его жители занимались первичной обработкой железа», - рассказали археологи.
По словам профессионалов, такая информация подтверждается и новым раскопом: на данный момент в нем раскрыты остатки дома XIX - начала ХХ века с развалинами печи, вокруг которого сохранился культурный слой XVI-XVII веков. С уровня современной поверхности в слое встречаются металлургические шлаки.
«В первые же дни у раскопа появился свой фарфоровый покровитель (петушок)», - заключили псковские археологи.