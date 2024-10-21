Культура

Псковичей приглашают к участию в международном конкурсе «Картина мира»

Стартовала заявочная кампания международного конкурса молодых художников «Картина мира». К участию приглашаются студенты и выпускники художественных образовательных организаций среднего и высшего образования России и стран зарубежья, а также независимые российские и иностранные художники в возрасте от 18 до 35 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Международный конкурс молодых художников «Картина мира» проводится в целях поддержки художников и привлечения их к созданию произведений на социально значимую тему. Еще одна цель конкурса — поиск новых импульсов для культурного обмена и трансляция традиционных ценностей через искусство.

Конкурс «Картина мира» проводится по трем номинациям: живопись, графика и цифровое искусство, компьютерная графика и анимация. Подать заявку на участие в конкурсе можно на официальном сайте до 1 марта 2025 года.