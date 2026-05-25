Гошу Куценко признали Заслуженным работником культуры Псковской области

Губернатор Михаил Ведерников принял решение присвоить почётное звание «Заслуженный работник культуры Псковской области» актёру, режиссёру, сценаристу и общественному деятелю, Заслуженному артисту России Гоше Куценко. Об этом глава региона сообщил в Max.

«С глубоким уважением вручил нагрудный знак. Благодарю Юрия Георгиевича за внимание к Псковской области, за большой личный вклад в организацию и проведение культурных и гуманитарных проектов в нашем регионе, за искреннее участие и надёжное плечо в команде», - комментирует Михаил Ведерников.