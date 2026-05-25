«Михайловское» готовится к высокому сезону и Пушкинскому празднику поэзии

Государственный музей-заповедник Александра Пушкина «Михайловское» напоминает, что завтра, 26 мая, во всех мемориальных усадьбах и в «Пушкинской деревне» в Бугрово, равно и во всех выставочных залах Научно-культурного центра — санитарный день.

Репродукция: Лето в Пушкинском заповеднике на рисунке (пастель) Коринны Претро «Сороть голубая» (1999) из музейных фондов

Далее, в оставшиеся дни месяца, Пушкинский заповедник продолжит приём посетителей по майскому графику, а уже с воскресенья, 1 июня, полностью перейдёт на режим так называемого высокого сезона. Это означает, что всё лето, до 31 августа включительно, музеи-усадьбы будут работать без выходных: с 10 до 18 с воскресенья по пятницу, а по субботам и вовсе — с 10 до 20.00.



Кроме того, на последние дни мая и, главное, на первую декаду июня у музейщиков «Михайловского» большие планы. В музее-усадьбе «Петровское» уже в эту среду можно будет посетить новую выставку «Княжевичи — хранители ганнибаловской вотчины», а в «Тригорском» работает интереснейшая экспозиция из большого проекта «Круг чтения»; посвящена она младшему приятелю ссыльного Пушкина — Алексею Вульфу.



В субботу, 30 мая, жителей и гостей Святогорья приглашают на спектакль «Пиратские анекдоты», который сейчас готовят к концу учебного года и Международному дню защиты детей юные артисты — воспитанники музейной театральной студии «Лукоморье». А уже на следующей неделе выставкой «"Медный всадник", — все мы находимся в вибрациях его меди...» из фондов Всероссийского музея Александра Пушкина в «Михайловском» откроется LX Всероссийский Пушкинский праздник поэзии (Дни пушкинской поэзии и русской культуры). Его программа в этом году очень богата, отметили в заповеднике.

