 
Культура

В программу VII кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове включили свыше 100 фильмов

0

С 23 по 26 июля в Пскове состоится VII Международный кинофестиваль «Западные ворота». Событие объединит зрителей, профессионалов киноиндустрии и гостей из разных городов и стран, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области. В течение четырех фестивальных дней зрителей ожидают: конкурсные показы, премьеры, творческие встречи, обсуждения фильмов и специальная культурная программа. В 2026 году в программе фестиваля – более 100 фильмов.  

Афиша: Театрально-концертная дирекция Псковской области

Участниками и гостями станут режиссеры, продюсеры, актеры, киноведы и представители профессионального киносообщества из России и зарубежных стран. В фестивале примут участие кинематографисты из Беларуси, Бельгии, Индии, Казахстана, Франции, Китая, Таджикистана, Ирана и России.

Программа фестиваля включает:

  • Международный конкурс полнометражных фильмов.
  • Конкурс короткометражного кино.
  • Конкурс документальных фильмов «Хранители памяти».
  • Ежегодные программы «До 16 и старше», «Киноклуб», «Панорама», «Кино в мешках» и новые программы.
  • Тематические секции, ретроспективы, специальные показы и гала-премьеры.

Главный приз фестиваля – Гран-при – традиционно будет определён по итогам зрительского голосования. Также жюри вручит награды за лучший фильм, режиссуру и специальные призы фестиваля.

Показы и мероприятия пройдут не только в Пскове, но и в других городах Псковской области. Посещение всех фестивальных площадок и кинопоказов будет бесплатным.

VII Международный кинофестиваль «Западные ворота» вновь станет пространством для диалога культур, знакомства с современным авторским кино и встречи зрителей с кинематографистами из разных стран мира.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026