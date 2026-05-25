В программу VII кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове включили свыше 100 фильмов

С 23 по 26 июля в Пскове состоится VII Международный кинофестиваль «Западные ворота». Событие объединит зрителей, профессионалов киноиндустрии и гостей из разных городов и стран, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области. В течение четырех фестивальных дней зрителей ожидают: конкурсные показы, премьеры, творческие встречи, обсуждения фильмов и специальная культурная программа. В 2026 году в программе фестиваля – более 100 фильмов.

Участниками и гостями станут режиссеры, продюсеры, актеры, киноведы и представители профессионального киносообщества из России и зарубежных стран. В фестивале примут участие кинематографисты из Беларуси, Бельгии, Индии, Казахстана, Франции, Китая, Таджикистана, Ирана и России.

Программа фестиваля включает:

Международный конкурс полнометражных фильмов.

Конкурс короткометражного кино.

Конкурс документальных фильмов «Хранители памяти».

Ежегодные программы «До 16 и старше», «Киноклуб», «Панорама», «Кино в мешках» и новые программы.

Тематические секции, ретроспективы, специальные показы и гала-премьеры.

Главный приз фестиваля – Гран-при – традиционно будет определён по итогам зрительского голосования. Также жюри вручит награды за лучший фильм, режиссуру и специальные призы фестиваля.

Показы и мероприятия пройдут не только в Пскове, но и в других городах Псковской области. Посещение всех фестивальных площадок и кинопоказов будет бесплатным.

VII Международный кинофестиваль «Западные ворота» вновь станет пространством для диалога культур, знакомства с современным авторским кино и встречи зрителей с кинематографистами из разных стран мира.