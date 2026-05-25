В Пскове откроется фотовыставка «Семейный альбом» в рамках III Фестиваля детства

Открытие фотовыставки «Семейный альбом» состоится в Международный день защиты детей, 1 июня. Экспозиция лучших работ одноименного конкурса станет центральным событием III Фестиваля детства, который в этом году посвящен старту книжных приключений, сообщили в пресс-службе Псковского городского молодежного центра.

Праздничная программа начнется в 17:00 с торжественной церемонии награждения победителей фотоконкурса. Организаторы отобрали для экспозиции 15 лучших снимков, отражающих теплоту семейных отношений и радость детства. Увидеть работы можно будет в здании библиотеки на Октябрьском проспекте, дом 7А.

Также для гостей фестиваля на протяжении всего вечера будут работать интерактивные игровые зоны с развивающими и подвижными играми. На мастер-классах от партнеров каждый сможет попробовать силы в различных видах творчества и ремесел. Юные участники примут участие в литературном дефиле, переодевшись в костюмы героев любимых произведений, а также в книжной лотерее, где можно получить подарок от библиотеки и партнеров. Завершит вечер «Квартирник в Каверинке: детская версия» — музыкальные, поэтические и театральные выступления юных талантов в домашней атмосфере.

Время работы площадок – с 17:00 до 20:00. Вход свободный.